A la Une .. Coronavirus : 7730 personnes touchées et 175 morts en France En ce premier jour de confinement, le Ministère des Solidarités et de la Santé a tenu le point presse quotidien. Le pays compte à présent 175 tuées par le virus. Toutefois, une nouvelle donnée a fait son apparition : les personnes guéries.

C’est le Pr Jérôme Salomon, directeur général de la santé, qui s’est présenté pour ce point presse du Ministère des Solidarités et de la Santé. Un point presse où aucun journaliste n'était présent physiquement, confinement oblige. Ce mardi 17 mars 2020, la France compte 7730 cas confirmés de COVID-19, soit une hausse de 16,5% en 24h.



S’il n’a jamais voulu le dire directement, la France compte 175 morts selon Le Monde. Soit 27 de plus que la veille. Le représentant de l'État a par contre été plus loquace pour expliquer que dorénavant, les autorités possédaient les chiffres des personnes guéries. La "Bonne nouvelle", selon le Pr Salomon, ce sont les 5 000 personnes guéries ou confinées à domicile sans symptômes grave. 602 personnes sont donc sorties rétablies de l’hôpital depuis le week-end dernier.2 579 personnes restent actuellement hospitalisées, dont 699 cas graves en réanimation.



Le point presse a surtout servi à rappeler les règles du confinement. Le Ministère de la Santé demande à la population de ne pas porter de masque afin de les réserver aux professionnels de la santé. Les gestes barrières suffisent. Les stocks vont en priorité dans les centres hospitaliers des zones le plus touchées.



Il est également préférable de se laver les mains que de porter des gants, qui garderont le virus en cas de contact. On se protège donc en contaminant les autres.



Enfin en cas d’apparition des symptômes, il est recommandé dorénavant d’appeler son médecin traitant et non le SAMU. Ne vous rendez pas aux urgences ou dans un cabinet médical. Médecin et infirmier(e)s pourront faire de la télé-consultation, celle-ci sera prise en charge par la sécurité sociale.



Gaëtan Dumuids







