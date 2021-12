A la Une .. Coronavirus : 7 cas du variant Omicron confirmés en métropole

Détecté pour la première fois à La Réunion en début de semaine, le variant Omicron est officiellement présent en France hexagonale. Ce jeudi, Santé Publique France a confirmé que 7 autres nouveaux cas ont été détectés dans cinq régions différentes dont l'Île-de-France, le Haut-Rhin et la Vendée. Concernant les deux autres régions, aucune précision n'a été donnée. Par NP - Publié le Vendredi 3 Décembre 2021 à 06:32





Pour rappel, le premier cas porteur du variant Omicron (B.1.1.529) en France Le premier cas identifié avec ce variant en Île-de-France concerne un homme âgé d'une cinquantaine d'années non-vacciné contre la Covid et qui revenait du Nigéria. Il ne présentait pas de symptômes an moment du test indique l'Agence régionale de santé. L'accompagnant durant ce voyage, sa femme, non-vaccinée également, est testée positive au virus et un séquençage est en cours pour déterminer si elle est porteuse du variant Omicron.Le cas détecté en Haut-Rhin concerne une femme d'une cinquantaine d'années qui revenait d'un séjour en Afrique du Sud. Disposant d'un schéma vaccinal complet, elle a malgré tout été testée positive au variant. L'ARS local a indiqué que dans son cas, "peu de contacts à risque ont été identifiés".Le troisième cas détecté en Vendée concerne une mère de famille qui revenait d'Afrique du Sud. Pour l'heure, le schéma vaccinal de cette dernière n'est pas connu. Elle voyageait avec son mari et ses enfants mais contrairement à elles, leurs tests se sont révélés être négatifs. Par mesure de précaution, ils ont été placés à l'isolement.Pour rappel, le premier cas porteur du variant Omicron (B.1.1.529) en France a été identifié à La Réunion , et dévoilé ce mardi matin. Il s’agit d'un homme d’une cinquantaine d’années, en déplacement professionnel. Le cas positif est parti du Mozambique en passant par l’Afrique du Sud avant de rejoindre Maurice, puis son île, La Réunion. L’homme a été testé le 20 novembre dernier et présentait des symptômes classiques liés au Covid-19.