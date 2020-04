AFP Coronavirus : 674 morts en 24 heures en Espagne, troisième jour consécutif de baisse

(AFP) L'Espagne a enregistré dimanche 674 morts dues au coronavirus au cours des dernières 24 heures, un chiffre en baisse pour le troisième jour consécutif, tandis que la pression se relâche sur les hôpitaux submergés sous l'afflux de malades. Le total des décès depuis le début de la pandémie se monte à 12.418, selon les chiffres du ministère de la Santé, soit le nombre de morts le plus élevé dans le monde derrière l'Italie. Mais le bilan de 674 est le plus bas en dix jours. Le nombre des morts quotidiennes avait atteint un pic de 950 le jeudi 2 avril. Le nombre des cas confirmés de Covid-19 a, quant à lui, progressé de 4,8%, passant à 130.759, contre 14% il y a dix jours, ce qui montre que la contagion ralentit. Le nombre des malades déclarés guéris a augmenté de 11% à 38.080. Les autorités estiment avoir stabilisé la propagation du virus. Mais pour parvenir à faire reculer la pandémie, le gouvernement a décidé de prolonger jusqu'au 25 avril à minuit le confinement strict imposé aux 46,6 millions d'Espagnols depuis le 14 mars. "La pression diminue", s'est félicité Maria José Sierra, du Centre d'alertes sanitaires, relevant "une certaine décrue" dans le nombre des hospitalisation et des admissions en soins intensifs. "La situation est plus stable. Le nombre des patients en unité de soins intensifs n'augmente plus tellement et nous commençons à avoir pas mal de sorties", a confirmé Empar Loren, une infirmière à l'hôpital Arnau de Vilanova à Lérida, en Catalogne. Les autorités commencent à évoquer les mesures à prévoir pour éviter un retour de la maladie lorsque la quarantaine sera progressivement assouplie. Le ministre de la Santé Salvador Illa a annoncé la distribution d'un million de tests rapides aux autorités régionales et leur a demandé de recenser les bâtiments où pourraient être logés ceux dont les tests confirmeraient qu'ils sont positifs. "Notre objectif fondamental dans cette phase de désescalade est que toute personne qui présente des symptômes soit diagnostiquée de façon précoce et soit placée en isolement", a déclaré Maria José Sierra. Elle a ajouté étudier "très sérieusement" l'hypothèse d'une obligation faite à chacun de porter un masque pour sortir de chez soi.



