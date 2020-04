La grande Une Coronavirus : 5 nouveaux cas dans l'île La préfecture et l’ARS ont annoncé le nouveau bilan de l’épidémie sur l’île. 5 nouveaux cas ont été identifiés portant le total à 407 personnes infectées depuis le début.

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 5 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 à La Réunion, ce samedi 18 avril à 15h00, soit au total 407 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.

399 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France.



• Bilan des cas investigués

Les chiffres du jour :

Cas importés

(personnes qui ont contracté la maladie en dehors du territoire)

283

Cas autochtones secondaires

(personnes ayant un lien direct avec des cas importés)

64

Cas autochtones

(personnes ayant un lien indirect ou n’ayant aucun lien avec un cas importé)

52

Nombre total de cas investigués

399

Les cas importés représentent 71 % des cas.

• Situation sanitaire :

Cas hospitalisés hors service de réanimation

13

Cas hospitalisés en service de réanimation

2

• Tranches d’âge des cas investigués :

0 à 14 ans

7,2 % (27 cas)

15 à 44 ans

42,30 %

45 à 64 ans

38,90 %

65 à 74 ans

7,70 %

75 ans et plus

3,90 %

• Personnel soignant ayant contracté la maladie :

Personnel soignant ayant contracté la maladie hors du territoire

37

Personnel soignant ayant un lien direct ou indirect avec les cas importés

6

Personnel soignant sans lien direct ou indirect avec des cas importés (autochtone)

4

Total personnel soignant identifié

47



8 cas sont toujours en cours d’investigation

Tous les cas confirmés font l’objet de l’identification de toutes les personnes ayant été en contact avec ces malades (entourage familial, professionnel, passagers proches dans les avions…).

Toutes ces personnes « contact » sont appelées individuellement par la cellule de suivi de l’ARS en collaboration avec Santé publique France. Leur état de santé est évalué à cette occasion. Il leur est reprécisé au cours de l’entretien l’importance du respect d’un isolement strict, de la surveillance quotidienne de leur état de santé (avec prise de température) et d’appeler immédiatement le 15 en cas d’apparition de symptômes.

A ce jour, plus de 3 100 personnes ont été identifiées dans le cadre du contact-tracing organisé par l’ARS.

Toutes ces personnes ont été contactées par l’ARS afin de leur demander un confinement strict, de s’assurer de leur état de santé, de les orienter sans délai vers le SAMU-15 en cas d’apparition de signes et de leur livrer des masques afin de s’assurer d’une protection envers leur entourage proche.

Ces personnes font actuellement l’objet d’un suivi actif à 3 niveaux :

Il est demandé à ces contacts de rappeler tous les jours un numéro vert dédié dans le cadre de leur auto-surveillance prescrite par l’ARS

Les contacts qui ne rappellent pas régulièrement le numéro vert sont rappelés (dans le cadre d’une collaboration avec le CIC du CHU) à mi-parcours de leur quatorzaine pour s’assurer du maintien de leur isolement et de leur état de santé

L’opérateur chargé du numéro vert rappelle tous les contacts en fin de quatorzaine pour leur signifier la fin de leur quatorzaine et s’assurer là encore de leur état de santé.

Recommandations à suivre



Respecter les consignes de confinement

Limiter au maximum ses déplacements qui sont nécessaires (trajet domicile-travail quand le télétravail n’est pas possible, se rendre chez un professionnel de santé, faire des achats de premières nécessité)

Se protéger avec les gestes barrières

Il convient de rappeler ces gestes barrières qui constituent à ce jour le meilleur moyen de limiter la propagation du virus :



Se laver les mains régulièrement

Tousser ou éternuer dans son coude

Utiliser des mouchoirs à usage unique

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

Porter un masque quand on est malade (sur prescription médicale)

En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires) dans les 14 jours suivant le retour d’une zone où circule le virus :



Contactez le Samu Centre 15 en faisant état de vos symptômes et de votre séjour récent ;

Evitez tout contact avec votre entourage

Toussez ou éternuez dans votre coude

Utilisez des mouchoirs à usage unique

Saluez sans vous serrer la main, évitez les embrassades

Ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination.



