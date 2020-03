La grande Une Coronavirus : 45 cas sur l’île, dont les premiers cas autochtones L’épidémie s’accélère dans l’île avec 45 cas au total. 7 nouveaux cas ont été détectés dans la nuit, en plus des premiers cas autochtones annoncés dans la journée d'hier.





Lors du point presse d’hier à la préfecture, les autorités annonçaient 38 cas à La Réunion. Selon nos confrères du JIR, 7 nouveaux cas ont été dépistés cette nuit, portant le total à 45. La Réunion devient ainsi le DOM le plus touché.



Parmi les 10 cas annoncés dans l’après-midi par le préfet, 3 sont autochtones. Il s’agit de membres d’une famille qui se sont contaminés après leur retour de voyage. 320 personnes sont confinées actuellement.



L’explosion des cas va rendre la recherche de cas contact plus difficile pour les autorités. Ces personnes seront invitées à respecter un confinement très strict. C’est le même programme pour les Réunionnais rentrant de métropole.



Hier, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, s’inquiétait de la situation dans l’île. Il demande aux Réunionnais actuellement en métropole de ne pas rentrer si possible. Il rappelle qu’en cas de contamination importante, le département n’a pas de quoi faire face.



Pour toutes ces raisons, respectez le confinement et restez chez vous. Nicolas Payet Lu 13452 fois