Coronavirus: 32.964 personnes contaminées, 1995 décédées en France

Jérôme Salomon, directeur général de la santé, a annoncé ce vendredi qu’en France, on compte 32.964 personnes contaminées et 1.995 décès. Ces dernières 24 heures, 299 personnes ont perdu la vie.



D’autres chiffres : 15.732 personnes sont hospitalisées ; les Outre-mers en comptent 67. En tout, ce sont 3.787 patients dans un état grave en réanimation. Le nombre de personnes ayant guéri du virus est de 5.700.



"La situation devient de plus en critique", rappelle-t-il, mais salue la solidarité des Français. Une solidarité qui dépasse les frontières des régions avec les transferts de patients.



Et les jeunes, il faut le rappeler également, sont aussi touchés: un tiers des patients en réanimation sont âgés de moins de 60 ans.