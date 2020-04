Coronavirus: 31 résidents d’un EHPAD abandonnés retrouvés morts au Canada

Des patients pas nourris depuis plusieurs jours, des excréments qui débordent des couches inchangées, des personnes âgées restées au sol après une chute, et deux personnes retrouvées mortes dans leur lit, c’est ce qu’ont découvert les autorités sanitaires canadiennes envoyées à la rescousse de cet résidence pour personnes âgées, comme le relate BMFTV.



Comme dans de nombreux établissements de santé privés de ce genre au Canada, de nombreux cas de coronavirus y ont été recensés. Mais dans la résidence Herron à Dorval près de Montréal, les soignants ont fui les lieux par peur d’être contaminé, laissant derrière eux les patients sans nourriture et sans pouvoir changer leurs couches.



Le Premier ministre François Legault a depuis ordonné plusieurs enquêtes dont une de la police criminelle après les révélations de la presse locale.



La résidence, quant à elle, avait déjà fait l’objet de deux rapports accablants après plusieurs inspections ces dernières années. Le passé criminel de son propriétaire est l’objet de tous les débats désormais: l’homme a déjà séjourné en prison pour trafic de stupéfiants et différentes fraudes en lien avec ses activités économiques.