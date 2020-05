La grande Une Coronavirus: 24 594 décès et plus de 52 200 guérisons en France depuis le 1er mars

Le ministère des Solidarités et de la Santé a publié son bilan quotidien des cas de covid-19 en France. Le pays compte 15 369 décès en hôpital depuis le début de l’épidémie et 9 225 décès en EHPAD et établissements spécialisés, soit 24 594 décès au total (dont 218 ces dernières 24h) en France depuis le 1er mars.



Comme chaque jour, le Pr Jérôme Salomon, directeur général de la Santé est venu présenter le bilan quotidien de l’épidémie. Avant de donner de nouveaux chiffres sur l'ampleur de l'épidémie, il a tout d'abord évoqué le reclassement de 9 départements (l'Aisne, le Calvados, le Cher, la Dordogne, le Lot, la Nièvre, de l'Oise, du Tarn et de la Haute Corse) sur la fameuse carte de déconfinement suite à des erreurs de données, un reclassement qui ne concerne pas La Réunion, qui reste dans le vert.

#Coronavirus #COVID19 | Synthèse des 2 indicateurs de l’activité épidémique, au vendredi 1 mai 2020 :

◾Tension hospitalière sur les capacités en réanimation

◾Circulation active du virus



En France, 130.185 cas seraient confirmés selon les estimations de Santé Publique France. 25.887 personnes sont actuellement hospitalisées pour infection au COVID-19 (pour un total de 92.087 hospitalisations) , soit 396 de moins par rapport à la veille. En revanche, il y a encore eu 668 nouvelles admissions depuis hier. Actuellement 3.878 personnes sont en réanimation pour une infection au Covid-19, dont 73 ces dernières 24h.



Sur les 218 nouveaux décès enregistrés entre hier et aujourd'hui, 125 ont été relevés dans les hôpitaux et 93 dans les établissements sociaux et médico-sociaux. 52.212 personnes sont sorties guéries de l'hôpital depuis le début de l'épidémie en France.

Nicolas Payet Lu 403 fois