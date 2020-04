A la Une . Coronavirus : 24 376 morts en France depuis le début de la crise sanitaire





La mortalité hospitalière fait état de 15 244 décès depuis le 1er mars, dont 37 en outre-mer. Au total (Hôpital + EHPAD) 24 376 décès sont à déplorer en France. Carte de France du déconfinement : La Réunion dans le vert Depuis le 1er mars, le covid-19 a engendré 24 376 décès en France. 129 581 cas ont été confirmés en France depuis le début de l'épidémie. Selon le dernier bilan du directeur général de la santé, 289 personnes sont décédées ces dernières 24H.Selon les données des 1360 établissements de santé, 26 283 personnes sont hospitalisées, ce qui représente 551 personnes en moins mais 1048 nouvelles admissions à l’hôpital ont été enregistrées.7166 personnes sont en réanimation, dont 4019 atteints de Covid-19. 121 nouveaux patients graves ont été admis en réanimation, "le solde reste négatif en tenant compte des sorties", indique Jérôme Salomon (-186 patients).En Outre-mer on compte 75 hospitalisations dont 21 en réanimation. On approche les 50 000 personnes guéries sorties de l’hôpital, note le DGS.En ce qui concerne les établissements type EHPAD : 32 355 cas confirmés ont été recensés. 9 132 décès ont été enregistrés dans les établissement ssocio-médicaux.La mortalité hospitalière fait état de 15 244 décès depuis le 1er mars, dont 37 en outre-mer. Au total (Hôpital + EHPAD) 24 376 décès sont à déplorer en France.

