Coronavirus : 23 660 décès en France depuis le début de l'épidémie

Le coronavirus a fait 23 660 décès en France depuis le début de l'épidémie. Dans le détail, 14 810 décès ont été signalés en milieu hospitalier et 8850 en établissements médicaux et médico-sociaux, essentiellement des EHPAD.



Au total, 129 859 cas ont été confirmés en France selon les estimations de Santé Publique France. 27 484 personnes sont hospitalisées, soit 1321 nouveaux patients ont été admis au cours des dernières 24h. Le solde reste négatif avec 571 personnes hospitalisées en moins par rapport à hier.



7389 personnes sont hospitalisées en réanimation, soit 148% de taux d’occupation par rapport à la capacité initiale. 4 387 de ces patients sont atteints du COVID-19. soit 153 nouveaux malades graves en réanimation en 24h. Le nombre de patients en réanimation est en légère diminution (en prenant en compte des sorties) avec un solde de -221, confirmant la baisse enregistrée depuis plusieurs jours. Les outremers comptent 96 hospitalisations, 25 personnes en réanimation.



À noter que depuis le début de l’épidémie, près de 90 000 personnes ont été hospitalisées dont plus de 15 000 en réanimation. 46 886 sont rentrées à domicile, sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville. À l’échelon national, l’excès de décès par rapport à la mortalité attendue poursuit sa hausse sur la semaine 16 (du 12 au 19 avril) et atteint +30,3%.



Le ministère de la Santé rappelle que pour réussir tous ensemble à freiner efficacement l’épidémie, respectons encore davantage tous les gestes barrières, le confinement en place, la distanciation physique d’un mètre et réduisons drastiquement le nombre de nos contacts.