Coronavirus : 21 340 décès en France depuis le début de l'épidémie

Le coronavirus a fait 21 340 décès en France depuis le début de l'épidémie. Une épidémie "massive et sévère", a indiqué Jérôme Salomon ce mercredi soir. Dans le détail, 13 236 décès ont été signalés en milieu hospitalier et 8 104 décès en établissements médicaux et médico-sociaux, essentiellement des EHPAD. 554 morts supplémentaires ont été comptabilisés entre mardi et mercredi.



Au total, 119 051 cas ont été confirmés en France selon les estimations de Santé Publique France.



Du côté des hospitalisations, 1 311 établissements de santé confirment que 28 741 personnes sont hospitalisées, soit 1619 nouveaux patients au cours des dernières 24h. "Le solde reste négatif", précise Jérôme Salomon, avec 365 personnes hospitalisées en moins par rapport à hier.



5218 personnes sont en réanimation dans un état grave, soit 183 nouveaux malades graves en réanimation en 24h. Le nombre de patients en réanimation est en légère diminution (en prenant en compte des sorties) avec un solde de -215, confirmant une tendance à la baisse.



En Outre-mer on compte 96 hospitalisations, 29 personnes en réanimation. Un indicateur également en baisse.



À noter que depuis le début de l'épidémie, plus de 40 657 personnes sont rentrées à domicile



"La circulation reste à un niveau élevé", nuance le DGS, appelant une nouvelle fois au respect des gestes barrières.



Sur l'étude avançant des effets de la nicotine sur le coronavirus :



Jérôme Salomon a appelé à la prudence. Selon l'hypothèse envisagée par le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, membre de l'Académie des Sciences, et Zahir Amoura, spécialiste en médecine interne, dans une étude. Une hypothèse qui fait suite à la découverte de la faible part de fumeurs parmi les patients atteints du Covid-19.



"Cette hypothèse doit déboucher sur une démarche de recherches", a souligné Jérôme Salomon.



Et de développer : "Je voudrais évidemment insister sur le fait qu'il ne faut absolument pas oublier les effets néfastes de la nicotine. Ce qui est établi, c'est que des fumeurs présentent des formes graves de Covid, notamment en réanimation. Les dégâts causés par le tabagisme chronique sur les poumons peuvent allonger la durée des soins en réanimation et augmenter très significativement la mortalité. Nous ne pouvons évidemment absolument pas recommander la prise de nicotine. Nous déconseillons fortement à la population de reprendre la cigarette", rappelant que le tabac est le tueur numéro un en France avec 75 000 décès par an.

