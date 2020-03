Société

Coronavirus: 180 places en crèches réservées aux enfants de personnels soignants

Le président de La République annonçait jeudi dernier la fermeture des crèches et des établissements scolaires pour freiner la propagation du coronavirus sur le territoire. La Caisse d’Allocations Familiale (CAF) et les principaux gestionnaires de micro-crèches et de crèches de La Réunion se sont mobilisés pour proposer depuis hier solutions d’accueil pour les enfants des personnels hospitaliers, nécessaire à la gestion de cette crise sanitaire.



Plusieurs établissements ainsi que leur personnel ont répondu à l’appel de la CAF: 180 places dans des crèches ou micro-crèches sont désormais réservées aux enfants des personnels soignants de La Réunion, qui travaillent d’arrache-pied pour endiguer l’épidémie de coronavirus.



La liste des établissements qui se sont portés volontaires est à retrouver sur le site internet de la CAF, qui a déjà enregistré une cinquantaine de demandes.



Si les micro-crèches qui n’accueillent pas plus de 10 enfants sont encore ouvertes au public, les crèches encore ouvertes réservent donc désormais leurs 10 places maximum aux enfants des personnels soignants.