Coronavirus: 1,3 tonne de fret sanitaire acheminé vers Mayotte depuis La Réunion

Pour la deuxième fois ce mois-ci, un CASA CN-235 (avion tactique de transport) a décollé de La Réunion avec plus d’une tonne de matériel médical à son bord à destination de Mayotte.



L’avion est arrivé hier sur l’île aux parfums, où il a notamment remis du gel hydro alcoolique à la Pharmar et des masques destinés au Rectorat de Mayotte.



Voici le communiqué des Forces Armées dans la Zone Sud de l’Océan Indien (FAZSOI):



Le jeudi 16 avril 2020, en début de matinée, un des CASA CN-235 de l’Escadron de Transport 50 "Réunion" (ET50) stationnés sur le Détachement Air 181 (DA181) a décollé vers Mayotte dans le cadre de l’opération Résilience.



Alors que l’équipage du CASA préparait sa mission, l’Escale Aérienne Militaire (EAM) a chargé le fret identifié par la Préfecture de La Réunion à bord de l’aéronef avec l’aide du mécanicien navigant de l’ET50 participant à cette opération. À bord de l’aéronef, 1,3 tonne de fret sanitaire qui sera réceptionné sur place se composant notamment de solutions hydro alcooliques livrées à la Pharmar et de masques destinés au Rectorat de Mayotte.



C’est la seconde mission de ce type effectuée par le CASA CN-235 vers Mayotte en une semaine, la première ayant eu lieu le 7 avril dernier. Cette livraison par voie aérienne s’ajoute aux 230 tonnes de fret acheminées par le Mistral vers l’île aux parfums. Composante aérienne des FAZSOI, le DA181 est toujours prêt à répondre aux sollicitations afin de venir en aide à la population dans le cadre de l’opération Résilience.



Le 25 mars, à Mulhouse, le Président Macron sur proposition de la ministre des armées et du chef d’état- major des armées, annonçait le lancement de l’opération Résilience. Cette opération vise à mobiliser les moyens matériels et humains des forces armées dans le soutien de la population française pour faire face au COVID-19.