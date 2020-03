Coronavirus : 13 Réunionnaises d'un club de self-défense bloquées en Inde

13 Réunionnaises du club de self-défense féminine "Fam debout" sont actuellement bloquées à New Delhi, sans entrevoir pour le moment de solution de retour. Parties pour un voyage humanitaire et culturel depuis le 7 mars, elles auraient dû retrouver leur foyer ce jeudi 19 mars. Confrontées à la pandémie de Covid-19, elles ont tenté de rentrer, en vain.



Maurice ayant fermé ses frontières mercredi, le groupe a cherché à quitter Delhi pour rejoindre Bangkok puis La Réunion. "Mais c'est au tour de l'aéroport de New Delhi de fermer ses portes aujourd'hui ", s'inquiète Bruno, le mari de l'une d'entre elles.



"Compagnies aériennes et ambassade de France font la sourde oreille", constate-t-il. Depuis deux semaines, Bruno, et sa fille de 4 ans, éprouve de grandes difficultés à joindre sa femme. Proches et familles ici font tout leur possible pour débloquer la situation. "A partir de dimanche, elles devront en plus quitter l'hôtel qui les héberge. Les étrangers là-bas sont de plus en plus mal vus", relate Bruno.



Deux personnes du groupe sont également sous-traitement et sont dans l'impossibilité de renouveler leur ordonnance.