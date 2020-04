Coronavirus : 12 210 décès en France depuis le début de l'épidémie

Jérôme Salomon dresse le bilan quotidien de l'épidémie de coronavirus COVID-19 en France.



"Nous sommes confrontés à une situation exceptionnelle qui s’inscrit dans la durée. Tous ensemble, nous devons faire bloc contre l'épidémie et respecter le confinement", a indiqué le directeur général de la Santé.



La mortalité hospitalière s'élève à 8 044 décès depuis le 1er mars. Au cours des dernières 24 heures, 424 décès supplémentaires ont été remontés à l'hôpital.



Le chiffre des patients hospitalisés est en hausse avec 3 000 nouveaux patients en 24 heures, soit un total de 30 767 personnes encore hospitalisées pour une infection Covid-19. Depuis le début de l’épidémie, 62 641 hospitalisations ont eu lieu. 369 personnes ont été admises en réanimation ces dernières 24 heures. En tout, 7 066 personnes sont en réanimation en France.



Une nouvelle encourageante, "le besoin de trouver de nouvelles places équipées de machine diminue pour la première fois. On peut donc espérer un plateau, mais c’est un plateau très haut et il faut donc rester extrêmement prudents", nuance le directeur général de la Santé.



Dans les établissements médico-sociaux, dont les Ehpad, 31 415 cas confirmés ou possibles de Covid-19 sont recensés. "Chaque jour de plus en plus d'établissements nous font part de ces données", précise Jérôme Salomon qui a indiqué que les services de réanimation comptaient aujourd'hui 82 patients en moins.



4 166 décès ont eu lieu au sein des établissements sociaux et médico-sociaux. Au total, depuis le 1er mars 12 210 décès ont été enregistrés en France (milieu hospitalier et établissements type EHPAD compris).



"Notre stratégie de défense face au virus, face à la maladie, face à cette épidémie meurtrière par le confinement généralisé sur le territoire, commence à porter ses fruits. Il est donc absolument indispensable de poursuivre le confinement", a commenté Jérôme Salomon.