La grande Une Coronavirus : 10 nouveaux cas confirmés, 38 au total

Quatrième jour de confinement à La Réunion. Jacques Billant, préfet de La Réunion, fait le point ce vendredi sur les mesures mises en œuvre à La Réunion dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Un point qui s'est fait pour la première fois à distance, confinement oblige. Pour rappel, au 20 mars, 28 cas avérés ont été enregistrés sur l'île.



En fin de conférence, le Dr Chieze de l'ARS a annoncé que 10 nouveaux cas avaient été enregistrés, ce qui porte à 38 le nombre total de cas à La Réunion ce vendredi.



Présents à ce point le Général Poty, commandant de la Gendarmerie nationale, de Jean-François Lebon, directeur départemental de la sécurité publique, de Nathalie Poirier- Authebon, directrice départementale de la police aux frontières , de Lionel Montocchio, directeur de la sécurité de l’aviation civile, de Guillaume Branlat, Directeur de l’aéroport Roland Garros et du Dr Chieze de l’agence régionale de santé.



Ce dernier a rappelé qu'à l'heure actuelle, les cas touchent une amplitude de personnes allant de 28 à 80 ans. "On voit bien que le virus touche aussi bien les gens au delà de 40 ans mais aussi les jeunes. À ce jour, seules deux personnes sont en réanimation mais leur état est stable".



Le Dr.Chièze a également confirmé que la totalité des cas sont importés. "Il n'y a pas de circulation autochtone à La Réunion" a martelé le spécialiste, rappelant que la situation sur notre territoire "correspond à une situation de niveau 1". "Cela nous permet de mettre en place ces mesures de suivi des patients et de limiter la diffusion même du virus".

