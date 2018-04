A la Une . Corinne Narassiguin numéro 2 du Parti Socialiste La Réunionnaise Corinne Narassiguin a été élue numéro 2 du Parti Socialiste, aux côtés d'Olivier Faure. Elle a été nommée en tant que Secrétaire Nationale à la coordination et aux moyens du parti politique.

Originaire du Port, la femme politique réunionnaise Corinne Narassiguin a été désignée numéro 2 du Parti Socialiste. Elle a été nommée Secrétaire Nationale à la coordination et aux moyens du parti.



A la tête d'un poste clé comme celui-ci, elle devient donc le bras droit d'Oliver Faure au sein du parti politique. C'est lui-même qui l'a choisie ce dimanche devant le Conseil National, pour l'épauler dans la restructuration du PS.



Corinne Narassiguin prend d'ores et déjà très au sérieux ses nouvelles missions et affirme avoir pour objectif de "renforcer la majorité de secrétariats nationaux".



Pour rappel, son histoire avec le PS avait déjà commencé lors du quinquennat de François Hollande, pendant lequel elle était porte-parole du parti politique.



Elle n'est pas la seule ultramarine à rejoindre l'organigramme du PS. L’ancienne ministre des Outre-mer et actuelle députée de La Réunion, Ericka Bareigts, sera en charge de la France Océanique et de la Croissance bleue. Quant à l’ancienne secrétaire d’Etat à la Politique de la ville et maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, elle sera en charge de la République des Territoires. Charline Bakowski Lu 210 fois





