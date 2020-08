La grande Une Corinne Lepage : "Les bateaux poubelles n'ont pas disparu, ils sillonnent désormais l'hémisphère sud"

L'ancienne ministre de l'Environnement, avocate spécialisée en droit environnemental, nous a accordé un entretien suite à la catastrophe écologique qui touche l'île Maurice. Par Bérénice Alaterre - Publié le Mercredi 19 Août 2020 à 09:36 | Lu 300 fois

Avocate spécialisée dans le droit environnemental, ancienne ministre de l'Environnement du gouvernement Juppé, Corinne Lepage a une grande expérience des marées noires et des combats juridiques qui les suivent.



Elle avait, notamment, défendu les communes bretonnes polluées par le funestement célèbre naufrage de l'Amoco Cadiz en 1978. Une expérience qui a conduit plusieurs associations mauriciennes de défense de l'environnement à se tourner vers elle pour conseil.



Selon Corinne Lepage, la cause profonde de cette marée noire est la légèreté du droit maritime international, qui "responsabilise trop peu les propriétaires de bateaux poubelles". "Le Wakashio bat pavillon panaméen, son armateur est Japonais, on sait très bien ce que signifie un pavillon panaméen, c'est un pavillon de complaisance, peu de contrôles existent", regrette-t-elle. "En Europe, depuis 2002 et le naufrage du Prestige, on n'a pas eu de cas d'échouage. Nous avons fait évoluer favorablement la législation, dorénavant le pollueur paye".



"Les bateaux poubelles n'ont pas disparu, ils sillonnent désormais l'hémisphère sud", explique Corinne Lepage. C'est pourquoi l'avocate espère un durcissement du droit maritime international, qui repose sur la Convention internationale de 1969 et prévoit de faibles indemnisations. "Il faut que la question du préjudice écologique soit transposée à l'international", affirme-t-elle. Dans le procès qui opposait des collectivités territoriales du Finistère et des Côtes du Nord et la société pétrolière américaine Amoco, l'avocate avait obtenu que la responsabilité du pétrolier soit reconnue, de même pour celle de Total dans le naufrage de l'Erika, en 1999.

"il faut que le risque financier pour les armateurs soit plus important" En ce qui concerne le Wakashio, l'ancienne ministre estime les circonstances très étranges, le bateau s'étant rapproché des côtes mauriciennes pour une raison inconnue. Le contenu exact des soutes lui pose aussi question : "Il semble qu'il s'agisse de pétrole lourd, mais les médias mauriciens parlent de fioul, beaucoup plus léger."



Une enquête approfondie est nécessaire, selon l'ancienne ministre, qui ajoute "Certes, on parle de tonnages bien inférieurs à ceux de l'Amoco-Cadiz ou de l'Erika, mais ces milliers de tonnes déversées dans le lagon risquent d'être une véritable catastrophe écologique, pour un écosystème fragile et déjà fragilisé par le réchauffement climatique."



Quant au risque que le pétrole arrive sur les côtes réunionnaises, Corinne Lepage n'écarte aucune possibilité : "Si le choix est fait par le gouvernement mauricien de faire sombrer le bateau au large, des hydrocarbures pourraient polluer La Réunion, mais alors, le droit français s'appliquerait."



Interrogée sur les moyens de contenir une telle pollution, l'avocate ne s'avère guère rassurante: "Il faudrait essayer de disposer des boudins, mais on sait qu'ils sont peu efficaces. À l'avenir, pour éviter de telles catastrophes, il faut que le risque financier pour les armateurs soit plus important en cas de marée noire, afin qu'ils s'équipent de bateaux neufs."



