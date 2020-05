Corinne Bédier écrit un message de soutien aux artisans

"Les Métiers de l'Artisanat ont subi des crises économiques successives qui ont toujours laissé en conséquence dramatiques des victimes, des faillites pires encore, des décès par suicide, des familles endeuillées à jamais.



Des Métiers de passion, des métiers dont les modèles de l'entrepreunariat et du constat de l'emploi pérenne sont pourtant devenus au fil des années, une exemplarité dans les modèles économiques.



Malgré cette évolution dans les gouvernements successifs et grâce à nos entités de représentation, il demeure une grande part de non-sécurisation économique et individuelle.

L'Artisan devrait être davantage protégé à titre personnel.



Dans les temps de crises, les aides économiques, qui arrivent souvent tardivement, couvrent à peine les charges accablantes de nos entreprises à taille humaine.



Quand est-il des aides à titre individuel du chef d'entreprise, celles qui pourraient lui permettre de se nourrir et nourrir sa famille tout simplement.



Sa sécurisation est la solution au travers un accès immédiat au chômage partiel. Des pistes à étudier.



Le temps est souvent trop long dans l'évolution et il continuera son lot malheureux de victimes si rien ne change.



Le monde d'après dit-on ? ......



Plus que jamais l'union fait la force dans nos syndicats respectifs et nous devrions tous en prendre conscience, même par temps apaisé, pour que nos voix soient un poids certain et une grande force de propositions."





Corine Bédier, Présidente de la Confédération Nationale des Instituts de Beauté de la Réunion