Corbeil accueille une journée dédiée aux gramounes

Animation assurée à la salle polyvalente du quartier ce dimanche 17 novembre 2019. Une journée d’animations récréatives et de rencontres se tiendra de 9 à 17 heures.



Une manifestation régulièrement organisée dans les quartiers de Saint-Paul et portée par le Centre communal d’action sociale. L’association « Fé roulé » et les clubs de personnes âgées du secteur de Corbeil s’associent à cet événement.



Les gramounes profiteront d’activités gratuites. Le loto quine et le massage assis. Sans oublier le traditionnel repas partage, la danse et le bal des séniors avec la venue d’un orchestre.