7mag.re Coralie : une santé fragile qu'elle a appris à dompter !

C'est un témoignage émouvant, d'une jeune femme qui a appris à composer avec sa santé fragile. Coralie aujourd'hui aimerait se recentrer vers le monde du médical pour pouvoir soulager les autres. Rencontre au Studio974 avec une ravissante métisse qui depuis peu goûte aux joies des shootings.



Photos: Studio974 - YKS Yakusa

Par Chloé Grondin - Publié le Lundi 1 Février 2021 à 11:11 | Lu 113 fois





Sa vocation ? Soigner et écouter les autres. Son parcours personnel, compliqué et douloureux à l'adolescence, lui a permis de réaliser l'essentiel. Elle l'évoque avec pudeur : " j'ai souvent eu des soucis de santé Depuis 22 ans Coralie habite à La Bretagne, c'est son quartier... De ses origines elle met en avant le métissage chinois, réunionnais, métropolitain.