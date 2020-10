7mag.re Coralie Preuve : " merci d'avoir été cette maman merveilleuse"

Celle que tout le monde surnomme Kha Lee, avant la trentaine, a déjà beaucoup avancé dans la vie. Coralie Preuve, maman très jeune a également eu la douleur de perdre se propre mère. Des épreuves et des joies qui l'ont forgée, avec sa mère trop tôt disparue en filigramme de son portrait



Photos: YKS YAKUSA

Les pique-niques en famille, passer des moments en tête à tête avec ma fille ou dans la fraîcheur des hauts de la Réunion. Les soirées entre amies autour d’une bonne bouteille de vin ".



La jeune fille a fait ses études dans le domaine de la couture au lycée Isnelle Amelin. Baignant dans le monde