Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Coopération sino-réunionnaise pour la période 2021-2023 Déclaration commune d’intentions relative à la coopération sino-réunionnaise pour la période 2021-2023



Des liens fort unissent la Chine et La Réunion. Des liens éducatifs, touristiques, économiques et culturels.

La Région Réunion a fait de la Chine l’une des priorités de sa politique de coopération régionale.

Une politique au service de l’ouverture internationale et de l’insertion de La Réunion qui privilégie un co-développement mutuellement avantageux avec les pays de la zone « du grand océan Indien ».

Ainsi, c’est dans cette continuité et à l’occasion du Jour de l’an Chinois, année du Buffle de Métal, qu’en présence de Vincent PAYET, Vice-Président de la Région, de Daniel THIAW WING KAI, Président de la Fédération des Associations Chinoises de La Réunion, de TIAN YE Vice-Consul Général de Chine à La Réunion, de Laurent AMAR, Conseiller diplomatique Préfecture de La Réunion, que le Président Didier ROBERT et le Président de la FAC ont signé une Déclaration commune d’intentions relative à la coopération Sino-Réunionnaise 2021-2023.



Cet accord permettra de renforcer des actions en matière de coopération dans différents domaines :

LES OBJECTIFS DE LA DÉCLARATION D’INTENTION

Coopération et échanges économiques, éducatifs, artistiques et culturels

=> La Région Réunion :



➜ facilitera l’organisation des festivités culturelles comme le « Nouvel An chinois » et « GUANDI ».

➜ financera des projets d’échanges artistiques entre La Réunion et la Chine dans des secteurs tels que la Musique, la Danse, les Arts Plastiques, le Théâtre, le Patrimoine…

➜ accompagnera des projets d’expositions dans les domaines de la photographie, peinture, sculpture, artisanat d’art…

➜ favorisera les actions de formation, en lien avec d’autres organismes, sur différents thèmes (patrimoine culinaire, connaissance de la langue…).



=> La Fédération des Associations Chinoises de La Réunion apportera son appui aux évènements organisés en Chine par la Région Réunion.



Patrimoine et Musées



Les 2 Parties :



➜ encourageront la coopération entre les musées chinois et français

➜ favoriseront les échanges entre les institutions et les experts du patrimoine matériel et immatériel.

➜ promouvront les recherches conjointes et l’organisation partagée d’expositions patrimoniales.



Cinéma



Les Parties encourageront :



➜ l’organisation de festivals de cinéma en Chine et à La Réunion et impulseront l’échange mutuel de délégations cinématographiques.

La Région Réunion poursuivra le financement du Festival du Cinéma Chinois afin de faire connaître au plus grand nombre les oeuvres cinématographiques de la Chine.





Dans la même rubrique : < > Signature de convention entre la Région et la commune de Sainte-Marie Guétali : 2020/2021