A la Une . Coopération régionale : Le Département apportera un soutien financier à Madagascar après Batsirai

"Notre histoire commune et notre espace de vie commun nous obligent à être présents par des gestes de solidarité". Durement touché par le passage de Batsirai le week-end dernier, Madagascar panse difficilement ses plaies. Dans ces moments, la Grande île pourra compter sur un soutien financier et logistique de la part du Département de La Réunion. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 8 Février 2022 à 16:16

Une rencontre a eu lieu ce matin entre le président de la collectivité et la consule de Madagascar, Yolande Razanamalala, pour définir les contours de cette aide apportée par le Département, laquelle sera validée mi-février en commission permanente. L'aide prendra une forme financière dans un premier temps, à travers la PIROI et l'ambassade de France à Madagascar.



Sur place, l'aide financière servira à acheminer l'eau et les produits de première nécessité pour les enfants, les personnes âgées et leurs familles. "Il faudra également envisager des livraisons de tentes car de nombreuses habitations ont été détruites. Un toit, de la nourriture et de l'eau, voilà à quoi doit servir notre contribution", précise Cyrille Melchior.



Sur le moyen terme et dans le cadre des efforts de reconstruction, une concertation sera mise en place sous l'égide des Etats français et malgache, sans oublier les collectivités territoriales que sont le Département et la Région pour la partie aide logistique et d'ingénierie.