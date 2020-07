A la Une ... Coopération régionale : La préfecture retient 4 projets

Le comité de gestion du fonds de coopération régionale s'est réuni le jeudi 18 juin 2020 sous la présidence du Préfet de La Réunion. Ce comité a retenu 4 projets dans le cadre de l'appel à projets 2020 dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de la culture et de la recherche. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 7 Juillet 2020 à 10:17 | Lu 33 fois

Les lauréats du fonds de coopération régionale sont désormais connus. Sous la direction de Jacques Billand, le comité de gestion a retenu 4 projets dans le cadre de l'appel à projets 2020.



Dans le domaine de l’agriculture, c’est le projet du CIRAD qui remporte la mise.Le projet vise à élaborer et à partager un inventaire des données en matière de production agricole et d’échanges commerciaux à Madagascar. L’objectif est de contribuer à la construction de l’Observatoire des Agricultures de l’Océan indien, et en particulier de sa composante malgache.



Au niveau de la santé, c’est la PIROI qui a été sélectionnée avec son action dans l’Union des Comores. Conçu en appui à la mise en place des politiques nationales dans le domaine de la santé primaire, le projet vise à améliorer la qualité des soins par le renforcement de la santé communautaire (au sein de trois districts sanitaires en Union des Comores).



Pour la recherche, c’est le projet BD-CLAPO (Base de données sur la Colonisation des Larves de Poissons de récifs) du bureau d’étude OCEA Consult’, spécialisé en écologie et en ingénierie des milieux aquatiques tropicaux, qui a été choisi. Celui-ci vise à créer une base de données partagée pour le suivi de la dispersion larvaire des poissons dans l’ouest de l’Océan Indien. Le projet s’intéressera aux côtes de Madagascar et du Kenya.



Enfin, dans le domaine culturel, c’est l’association Lalanbik qui se voit distinguer. Son projet Plateforme Océan Indien Danse vise à la structuration et au renforcement du partenariat chorégraphique dans l’océan indien. Une vaste entreprise puisque celle-ci concerne Madagascar, l’Union des Comores, le Mozambique, l’Australie, et l’île Maurice.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur