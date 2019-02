Société Coopération régionale: La Réunion renforce ses liens avec ses partenaires de l'Océan Indien

La coopération régionale a pour objectif de soutenir l’ouverture internationale et l’insertion de l’île de La Réunion dans son environnement régional. Ainsi depuis 2010, le Président de Région a impulsé une politique de coopération régionale volontariste en direction de ses partenaires de l’océan Indien.



Une dynamique renforcée ces dernières années, au regard de cette volonté qui vise à développer les relations de coopération avec les territoires pour lesquels des liens étroits à la fois historiques et culturels existent avec La Réunion. Des caractéristiques communes avec la Région Réunion qui convergent en faveur de la signature de "la déclaration d’intention pour la création de la plateforme de coopération de la France de l’Océan Indien".



Une solidarité et une coopération renforcée entre deux territoires de la France de l’Océan Indien qui s’exprime également par la signature de "la convention de partenariat institutionnel avec le Département de Mayotte pour l’accompagnement de la gestion des fonds européens".

Signature de la 'convention partenariat institutionnel'



Afin de se préparer à assurer l’autorité de gestion des programmes européens pour la période 2021-2027, et compte tenu de l’expertise de la Région Réunion dans la gestion des fonds européen, le Département de Mayotte a sollicité l’appui technique et l’accompagnement de la Région Réunion, du 12 février 2018. La réponse positive de la Région Réunion a été formalisée par une déclaration de coopération, signée le 9 octobre 2018 par les Présidents du Conseil Départemental de Mayotte et de la Région Réunion, en présence du Préfet de Mayotte. Cette déclaration d’intention prévoit une déclinaison de ces orientations au sein d’une convention de coopération rédigée conjointement: "la convention de partenariat institutionnel".



Signature pour la création de la plateforme de coopération de la France et de l'Océan Indien



Dans un environnement en pleine évolution, lors de la conférence de coopération régionale qui s’est tenue le samedi 27 octobre 2018 à Saint-Denis, le Président de Région a mis en avant la nécessité de définir un nouveau modèle qui laisse toute sa place à tous les acteurs de la coopération et respecte les compétences de chacun. C’est à cette occasion qu’il a formalisé "la proposition de créer un comité d’orientation et de suivi des actions de coopération regroupant différents partenaires institutionnels". Proposition saluée par la Ministre de l’Outre-mer, qui a réuni dès novembre dernier à la Préfecture par un groupe de travail composé des différents partenaires. Aujourd’hui, la signature officialise la création de la plateforme et aussi la validation du Comité d’Orientation.

Zinfos 974 Lu 202 fois





Dans la même rubrique : < > La route du littoral fermée ce dimanche matin Les moines de Shaolin sont arrivés à La Réunion