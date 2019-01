Coopération régionale : Entretien entre le Président de la Région Réunion et le nouveau Président de la République de Madagascar

<<< RETOUR La Réunion Positive

Coopération régionale : Entretien entre le Président de la Région Réunion et le nouveau Président de la République de Madagascar

En déplacement officiel à Madagascar à l’occasion de l’investiture du nouveau Président de la République qui s’est tenue le 19 janvier en présence de plusieurs chefs d’États Africains et de représentants de la France, le Président de la Région Réunion, Didier ROBERT s’est entretenu lundi 21 janvier avec le nouveau Président de la République de Madagascar, son Excellence Andry Rajoelina au Palais d’État de Iavoloha à Tananarive.



Ce premier rendez-vous, au lendemain de l’élection démocratique qualifiée d’historique par les observateurs internationaux s’inscrit, pour le Président Didier Robert, avant tout dans la volonté de conforter les liens d’amitiés entre l’île de La Réunion et la Grande île, mais aussi, dans une dynamique de partenariat à renforcer dans les domaines : de l’économie (tourisme, énergie, agriculture...), de l’éducation, de la formation et de l’environnement en particulier. La Réunion et Madagascar ont construit depuis 2010 une coopération davantage tournée vers l’économie, l’export et le tourisme. Avec la signature de la convention cadre du programme européen Interrreg V OI doté de 63 millions d’euros, les deux îles concrétisent de nombreux projets profitables aux populations dans les domaines de l’économie et de la formation notamment. Le rapprochement et la dimension forte que souhaite aujourd’hui donner le nouveau Président malgache aux actions de coopération marquent une nouvelle étape prometteuse dans les relations bi-latérales.



Le Président Andry Rajoelina a précisé : "Notre vision est similaire pour le développement de la zone océan Indien. Il faut exploiter notre proximité pour mieux coopérer dans des domaines comme l’agriculture, l’énergie, l’industrialisation. Le savoir-faire, l’ingénierie de La Réunion qui est en avance sur différents secteurs tel que la filière avicole ou encore les énergies, doit nous permettre de nous rapprocher et de nous développer pour rattraper le retard."



Parmi les sujets prioritaires abordés lors de cet entretien : le tourisme durable, la connectivité aérienne, la formation dans les secteurs de l’agriculture, l’expertise réunionnaise dans les énergies renouvelables, et la gestion des déchets. Les nouveaux projets portés par le Président Andry Rajoelina ont été exposés. Parmi eux les transports, les routes mais aussi le développement d’une filière de production de poulet avec l’appui et le savoir-faire des industries réunionnaises.

Pour le développement du tourisme "nature durable" dans l’océan Indien : les efforts collectifs engagés grâce au programme des Iles Vanille et les retombées économiques des croisières qui profitent aux destinations de l’océan Indien avec notamment la perspective de nouvelles compagnies doivent se poursuivre et s’intensifier.



Le nouveau Président ambitionne, dans cette dynamique, de convaincre de nouveaux investisseurs pour augmenter l’offre et l’attractivité (hôtels et restauration) et marquer un nouvel élan dans la politique touristique. La vision partagée par le Président de Madagascar et le Président de la Région est celle du développement d’un tourisme durable dans ces régions aux atouts exceptionnels sur le plan de la biodiversité, un tourisme qui permette la création d’emplois. Le Président de la République de Madagascar a officiellement invité La Réunion à participer à la prochaine conférence internationale sur le tourisme qui se tiendra à Nosy Be en avril prochain.



Sur les enjeux de préservation, de valorisation de la biodiversité et du patrimoine naturel : la création de la future Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) dans quelques semaines devra permettre de mieux coordonner les engagements, les alertes et les besoins de toutes les îles de l’océan Indien, bien au-delà de La Réunion. Pour Didier Robert, "la richesse exceptionnelle et l’ampleur du territoire de Madagascar en matière de biodiversité doit lui permettre de prendre le lead sur ces questions".



Sur la connectivité aérienne, le Président Didier Robert a souligné l’importance de la signature de l’accord de partenariat stratégique et de pacte d’actionnaire Air Austral / Air Madagascar. "Une décision fondamentale pour la coopération régionale, car ce mariage entre nos deux transporteurs régionaux a véritablement inscrit notre coopération dans une dimension d’excellence qui va permettre de relever les défis du tourisme régional et international avec la promotion de la destination « Iles Vanille », l’accélération des échanges de biens et de personnes entre nos deux territoires... Ce partenariat stratégique a déjà permis la création le 2 juillet 2018 de TSARADIA (traduction bon voyage), qui est une restructuration d'Air Madagascar, national pour les vols domestiques".



En conclusion, le Président de la République de Madagascar et le Président de la Région Réunion souhaitent ouvrir avec dynamisme et détermination une nouvelle ère et se rapprocher, rassembler les capacités de chacun pour travailler à la réussite mutuelle.



Un partenariat solidaire et global avec l'association AKAMAOSA du Père Pedro



Depuis plusieurs années la Région accompagne dans le cadre de son programme de coopération et de solidarité l’association du père Pedro en particulier sur le volet de l’éducation et de la formation (construction de bâtiments scolaires et d’un centre de formation). Une collaboration qui s'est accentuée dans un cadre stratégique de lutte contre l'exode rural afin de réduire la pauvreté urbaine en fixant les populations dans leur milieu. Le village pilote d'Antolojanahary sera doté d'un lycée technique et d’un centre de formation aux métiers de la ruralité afin de sédentariser dans leur milieu naturel une jeunesse formée aux techniques modernes de l'agriculture, l'élevage dans le respect de l'environnement, des partenariats avec des organisations socio professionnelles agricoles réunionnaises pour renforcer ce village pilote de la ruralité malgache.



La culture et le sport prendront une place importante afin d’intensifier les échanges de jeunes Réunionnais et Malgaches à travers des associations sportives culturelles et socio-éducatives. Le complexe sportif d’Akamasoa financé par la Région, opérationnel début 2017 constitue une structure d’accueil particulièrement intéressante pour nos associations.



Dans le secteur économique : en 2018 l'implantation de la société réunionnaise SOLAR PLEXUS dans l'électrification rurale a permis la création d'un concept innovant qui permet d'associer l'accès à la lumière domestique pour 250 foyers, l'accès à l'internet et la TV satellite gratuite au village. Le pompage, filtration et potabilisation d'eau est expérimenté avec succès depuis avril 2018 dans un village de l'association AKAMASOA du Père PEDRO au village d'Antolojanahary sur la nationale 7.



A travers ces projets, ce sont tout le savoir-faire des entreprises et des acteurs (formateurs, techniciens..) et le génie de notre recherche-innovation qui sont à l'honneur et que nous soutenons avec des fonds Région et FEDER.

