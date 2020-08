Coopération régionale : Cyrille Melchior reçoit le nouveau Secrétaire général de la COI, Vêlayoudom Marimoutou, et assure son soutien aux Mauriciens

Cyrille Melchior, Président du Département, a reçu ce mardi 11 août, Vêlayoudom Marimoutou, le nouveau Secrétaire général de la COI (Commission de l’Océan Indien) qui va prendre ses fonctions à l’île Maurice.



Accompagné de Daniel Gonthier, Vice-président délégué à la coopération régionale, Cyrille Melchior a tenu, en premier lieu, à assurer le soutien de la Collectivité aux Mauriciens qui vivent actuellement en plus de la crise sanitaire, une catastrophe écologique « C’est une catastrophe environnementale qui frappe l’île Maurice, une destination touristique appréciée pour ses plages et son lagon. La situation est grave car elle aura des effets dévastateurs pour les récifs et l'écosystème corallien. Il est donc essentiel d'apporter notre soutien aux autorités mauriciennes. La Collectivité se tient prête à toutes formes de solidarité en accord avec le gouvernement » indique le Président du Département.



Au cours de cet entretien, d’autres dossiers relatifs à la coopération régionale ont été abordés comme ceux de l’éducation, avec la mise en œuvre du programme d’appui au français, la formation et l’insertion professionnelle avec la valorisation de l’expertise de La Réunion et la mobilité des jeunes Réunionnais, ainsi que des dossiers concernant la culture.