Coopération régionale : 2ème édition des Rencontres de l’océan Indien les 19 au 20 septembre 2019

Ce jeudi a débuté la 2ème édition des Rencontres de l’océan Indien au domaine du Moca Montgaillard, en présence de Lynda Lee Mow Sim, élue déléguée à la coopération régionale et internationale. Il s'agit d'un projet de coopération soutenu par le fonds européen INTERREG V OI 2014-2020 et la Région Réunion, financé à hauteur de 51 061,00 €.



Il est porté par l'Association des Agences Conseils en Communication (AACC Outre-Mer) en partenariat avec : -l’Union Francophone-UNION-(France), Association of Communication Agencies Mauritius-ACA -(Maurice) et Association of Practitioners in Advertising-APA-(Kenya).



Cet évènement vise la promotion des métiers de la communication en faveur du développement à l’international des entreprises de la zone océan Indien et la création d’un marché commun pour les industries culturelles.



Pendant ces deux jours, des conférences seront menées par des professionnels régionaux et nationaux reconnus du secteur sur trois thèmes : « les territoires et les Marques », « l’engagement sociétal des marques », « la transformation numérique ».



Le concours « les Jeunes Talents de la Publicité pour le Climat et la Santé » sera dédié à 16 jeunes créatifs de moins de 30 ans qui exprimeront leur talents en élaborant des projets de campagnes publicitaires pour sensibiliser le public au climat et à la santé face aux campagnes d’Infox (fake news). La remise des prix se fera en autres en présence de Jacques SEGUELA, parrain du Concours des Jeunes talents, fondateur du groupe Havas et auteur du livre "Le Diable s’habille en GAFA".



"Cette deuxième édition, qui se déroule à La Réunion, constitue une véritable opportunité pour le renforcement de la coopération économique et commerciale entre les territoires de la zone OI", indique Lynda Lee Mow Sim.