Coopération économique - touristique

Le président Didier Robert salue le développement de Corail hélicoptère à Maurice



Le Président de la Région Reunion, Didier Robert participait ce 13 octobre à l’Inauguration officielle de la filiale mauricienne de la société Réunionnaise CORAIL Hélicoptères en présence du Président de la République de Maurice, Son Excellence Pillay VYAPOORY, de l’ambassadeur de France à Maurice son Excellence Emmanuel COHET.



Depuis 2017 la société Réunionnaise a choisi de s’implanter dans l’île Soeur avec deux AIRBUS Hélicoptères type écureuil H120 (colibri).



Pour le président Didier Robert, « l’implantation d’une telle activité illustre parfaitement la coopération économique engagée et la volonté commune de développer le tourisme entre les deux îles, dans le droit fil de l’esprit Îles Vanille ».



Le président de la région plaide plus que jamais pour l’amélioration de la connectivité aérienne entre les îles, pour une desserte mieux stabilisée et accessible au plus grand nombre.



« Cela passe par une plus grande coopération entre les compagnies de l’Océan Indien et à la mise en place d’une stratégie commune pour l’ensemble des dessertes Sud /Sud, de l’Afrique à l’Asie, par nos compagnies.



Une illustration de cette complémentarité gagnant / gagnant : un centre de maintenance devrait rapidement voir le jour à Triolet.

Dans le même temps, La Réunion devrait accueillir au second semestre 2020 un premier simulateur de vol sur appareils A220 du constructeur européen ».



Ce sont ces succès qui doivent en appeler d’autres, au nom du développement économique, de l’activité et de l’emploi.

À ce jour, plus de 70 entreprises réunionnaises ont choisi l’île Maurice dans le cadre de leur plan de progression ( Mascarin, Dom’eau,Maureva, DMP, GLI, Integral Ingenieurie, Dom’eau, SORIC, Atelier Architecte, M&B architectes ...) ; une vingtaine d’entreprises mauriciennes elles ont d’ores et déjà choisi de s’implanter dans notre île ( Leal, Lux Hôtel Scott, Phoenix Bev, Velogic...).



Enfin, Didier Robert a plaidé une nouvelle fois sur la nécessité de renforcer les moyens de promotion du tourisme, en particulier sur les marchés asiatiques.