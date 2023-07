Coopération avec l'Inde : Joé Bédier fait le point sur les dossiers

M. Le Maire de Saint-André, Joé Bédier, a eu l’opportunité le vendredi 14 juillet dernier de participer aux séquences organisées dans le cadre de la fête nationale à Paris où le Premier Ministre Indien était l’invité d’honneur.



Comme indiqué par l’Élysée, cette visite du Premier Ministre Indien, Narendra Modi, est considéré comme un moment « historique » qui valorise le nouveau partenariat stratégique entre les deux pays.



La commune de Saint-André, La Réunion, était donc représentée en tant que terre multiculturelle marquée par ses influences indiennes historiques. Le Maire a eu l’opportunité de faire part des projets structurants à rayonnement régional de la commune de Saint-André et a pu expliciter sa volonté de voir La Réunion comme le hub d’un développement exemplaire au sein de la zone Océan Indien.



Le Premier Ministre Indien a même indiqué que La France et L’Inde étaient les deux puissances riveraines dans le bassin Indianocéanique et que ce partenariat était vital pour l’avenir. La Réunion pourra sans aucun doute capitaliser grâce à son positionnement stratégique. [...]



Joé Bédier, Maire de Saint-André :



« Une première étape a été passée, il faut désormais poursuivre le travail engagé et la géopolitique mondiale actuelle ne peut que profiter aux projets portés par Saint-André et nos partenaires . Nous travaillons désormais en étroite collaboration avec les différents acteurs pour que nous puissions rendre opérationnel ces grands dossiers.



Par ailleurs, l’annonce récente des absences pour motif religieux de la communauté indienne, tamoule, malbar de La Réunion qui était la seule à ne pas être reconnue marque également ce pas en avant vers la reconnaissance de notre territoire comme une terre multiculturelle emblématique marquée par des influences multiples. La Réunion se place comme territoire monde au cœur d’un environnement mondiale en pleine recomposition. Le travail politique consiste aujourd’hui à faire en sorte que nous puissions être pleinement acteur de notre développement. »