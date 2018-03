Coopération : Rencontre prometteuse entre Joseph Sinimalé et Mohamed Majani

Joseph Sinimalé, Président du TCO a conclu « à l’heure des mouvements sociaux que vous connaissez à Mayotte, soyez assurés de notre solidarité. S’il est quelque chose d’important aujourd’hui, c’est l’amitié que nous sommes en train de sceller entre les populations ultramarines. Il y va de notre avenir à tous ! »

Venue signer une déclaration d’intention entre les villes de Mamoudzou, d’Ouani et de La Possession dans le cadre de la coopération décentralisée, la délégation mahoraise a profité de ce court séjour à La Réunion pour nouer des contacts avec le TCO. Mohamed Majani, Président de la communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou (Cadema) et Maire de Mamoudzou a souhaité rencontrer M. Joseph Sinimalé, Président du Territoire de la Côte Ouest (TCO), ce mardi 27 février 2018.Les deux présidents des intercommunalités confrontés aux mêmes défis en matière de développement durable sur leurs territoires respectifs, ont vu converger leur intérêt à échanger les expériences et à travailler ensemble, notamment dans le domaine des transports et de la gestion des déchets.Le TCO et la Cadema vont réfléchir sur un projet de partenariat qui pourrait se formaliser au cours du premier semestre.Cette visite s’est déroulée dans un climat chaleureux et fraternel. M. Majani et M. Sinimalé ont émis le souhait de voir se nouer des partenariats entre les deux institutions et les inscrire dans la durée.