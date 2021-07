Coopération Régionale : visite de courtoisie de l’Ambassadeur délégué à la coopération Régionale dans l’océan Indien à la COI

La Présidente de Région Huguette BELLO accompagnée du conseiller régional Monsieur Wilfrid BERTILE ont reçu ce mercredi 07 juillet 2021 dans le cadre de la Présidence Française de la COI (Commission de l’Océan Indien) le Secrétaire Général de la COI, Monsieur Marimoutou VELAYOUDOM, l’Ambassadeur Délégué à la coopération régionale dans l’océan Indien Monsieur Marcel ESCURE et Monsieur Laurent AMAR Conseiller Diplomatique auprès du Préfet de La Réunion et Officier Permanent de Liaison (OPL) français à la COI.



Une rencontre placée sous le signe de la Présidence Française de la COI qui a permis d’échanger sur les enjeux de la coopération régionale. Un contexte propice pour rappeler la nécessité d’œuvrer à renforcer l’insertion de notre territoire dans notre environnement régional et conforter la place et le rôle de La Réunion au sein de la COI.