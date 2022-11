Communiqué Coopération France/La Réunion - Maurice : Commission mixte Maurice - France/ La Réunion

Afin de dresser un bilan des réalisations et des dynamiques de la coopération bilatérale et d'aborder les défis auxquels les deux îles sont confrontées, la France et Maurice ont tenu ce vendredi à Saint Denis de La Réunion une commission mixte. Par N.P - Publié le Vendredi 4 Novembre 2022 à 16:56

Le communiqué de la préfecture :



La coopération entre La Réunion et Maurice est ancienne, riche et diversifiée. Elle s’illustre depuis de nombreuses années dans les secteurs les plus variés : économique, social, culturel, environnemental… Cette coopération a été structurée en 2011 par la signature d’un accord-bilatéral sur la coopération entre Maurice et La Réunion.



Afin de dresser un bilan des réalisations et des dynamiques de cette coopération bilatérale et d'aborder les défis auxquels les deux îles sont confrontées (crise sanitaire, lutte contre le changement climatique...) la France et Maurice ont tenu le 4 novembre 2022 à Saint Denis de La Réunion une commission mixte.



Elle était co-présidée par Jérôme Filippini, Préfet de La Réunion, Florence Caussé-Tissier, Ambassadrice de France à Maurice, et Alan Ganoo, Ministre du transport terrestre et du métro léger, ministre des affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du commerce extérieur de la République de Maurice. Cette séquence à laquelle ont participé Huguette Bello, Présidente du Conseil Régional, et Cyrille Melchior, Président du Conseil Départemental, a marqué la relance de la coopération entre Maurice et La Réunion autour de trois axes stratégiques pour 2022-2027 :



Valorisation et développement des territoires : au cœur de cette priorité il s’agit d’intensifier la coopération en matière d’aménagement du territoire, de mobilité des personnes, de tourisme, de préservation de la biodiversité ainsi que du patrimoine matériel et immatériel ; Résilience et complémentarité : les thématiques concrètes seront centrées sur la santé, la transition énergétique, les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire/sanitaire, l’agriculture durable, les nouvelles économies (bleue, verte, circulaire, numérique…) et la résilience face aux risques naturels ; Un avenir en commun : les initiatives seront tournées vers la Jeunesse, la formation professionnelle, l'éducation et l'enseignement, ainsi que le sport et la Francophonie.

Les échanges, confiants et constructifs, ont confirmé la volonté partagée d’œuvrer pour une société plus prospère, égalitaire, résiliente et inclusive dans les années à venir. Une déclaration politique conjointe a été signée à cette occasion. Les deux délégations ont convenu de tenir la prochaine commission mixte à Maurice en 2024.



Par ailleurs, une réunion de la Plateforme de coopération des secteurs privés de Maurice et de La Réunion tenue la veille a permis d’adopter également une déclaration d’intention. La coopération entre La Réunion et Maurice est ancienne, riche et diversifiée. Elle s’illustre depuis de nombreuses années dans les secteurs les plus variés : économique, social, culturel, environnemental… Cette coopération a été structurée en 2011 par la signature d’un accord-bilatéral sur la coopération entre Maurice et La Réunion.Afin de dresser un bilan des réalisations et des dynamiques de cette coopération bilatérale et d'aborder les défis auxquels les deux îles sont confrontées (crise sanitaire, lutte contre le changement climatique...) la France et Maurice ont tenu le 4 novembre 2022 à Saint Denis de La Réunion une commission mixte.Elle était co-présidée par Jérôme Filippini, Préfet de La Réunion, Florence Caussé-Tissier, Ambassadrice de France à Maurice, et Alan Ganoo, Ministre du transport terrestre et du métro léger, ministre des affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du commerce extérieur de la République de Maurice. Cette séquence à laquelle ont participé Huguette Bello, Présidente du Conseil Régional, et Cyrille Melchior, Président du Conseil Départemental, a marqué la relance de la coopération entre Maurice et La Réunion autour de trois axes stratégiques pour 2022-2027 :Les échanges, confiants et constructifs, ont confirmé la volonté partagée d’œuvrer pour une société plus prospère, égalitaire, résiliente et inclusive dans les années à venir. Une déclaration politique conjointe a été signée à cette occasion. Les deux délégations ont convenu de tenir la prochaine commission mixte à Maurice en 2024.Par ailleurs, une réunion de la Plateforme de coopération des secteurs privés de Maurice et de La Réunion tenue la veille a permis d’adopter également une déclaration d’intention.