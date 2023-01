Communiqué Convivialité, mobilité cyclable et sécurité, Geovelo et le SMTR vous proposent des balades à vélo

Par N.P - Publié le Mardi 17 Janvier 2023 à 09:38

Le communiqué :



En partenariat avec les Communautés de communes et les associations d'usagers, Geovelo et le SMTR proposent un cycle de randonnées vélos. Ces sorties s'adressent à tous les niveaux. Elles sont l'occasion de (re)découvrir l'application Geovelo proposée par le SMTR, les endroits phares de Saint-Paul et Saint-Pierre ainsi que les aménagements cyclables existants.



Ci-dessous le programme détaillé des sorties



--> 𝗟𝗲 𝗱𝗶𝗺𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝟮𝟮 𝗷𝗮𝗻𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗱è𝘀 𝟴𝗛𝟬𝟬 une sortie vélo est organisée par le CRUB (Collectif Réunionnais des Usagers de la Bicyclette), le TCO et Geovelo.

𝗟𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗷𝗲𝘁 𝘀𝗲𝗿𝗮 𝗱'𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻 𝟰𝟬 𝗸𝗶𝗹𝗼𝗺𝗲𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗱𝘂𝗿𝗲𝗿𝗮 𝟮𝗵𝟯𝟬.

R𝗲𝗻𝗱𝗲𝘇-𝘃𝗼𝘂𝘀 à 𝟴𝗛𝟬𝟬 à 𝗹𝗮 𝗚𝗿𝗼𝘁𝘁𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗿𝗮𝗻ç𝗮𝗶𝘀.

P𝗹𝘂𝘀 𝗱'𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 :

https://geovelo.fr/fr/rides/3254?c=55.294722%2C-20.972805&z=12.06



Inscription

https://m.facebook.com/events/1480056139188225?sfnsn=mo





--> 𝗟𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗱𝗶 𝟮𝟰 𝗷𝗮𝗻𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗱è𝘀 𝟭𝟳𝗛𝟯𝟬

Première 𝗯𝗮𝗹𝗮𝗱𝗲 𝗻𝗼𝗰𝘁𝘂𝗿𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗚𝗲𝗼𝘃𝗲𝗹𝗼 𝘀𝘂𝗿 𝗹'î𝗹𝗲 ! 🚲 Sortie vélo organisée par Vélotaf Sud, la CIVIS et Geovelo.

Les participants seront accueillis au 𝗕𝗼𝘂𝗹𝗼𝗱𝗿𝗼𝗺𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗥𝗮𝘃𝗶𝗻𝗲 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲.

𝗟𝗮 𝗯𝗮𝗹𝗮𝗱𝗲 𝗱𝘂𝗿𝗲𝗿𝗮 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻 𝟭𝗛.

𝟭𝟳𝗛𝟯𝟬 : Accueil, vérification des équipements, gilet réfléchissant obligatoire la nuit.

𝟭𝟴𝗛𝟰𝟱 : 𝗱é𝗽𝗮𝗿𝘁

20H00 : rencontre entre Geovelo et les usagers de la bicyclette au Marie Louise à Saint-Pierre

𝗣𝗹𝘂𝘀 𝗱'𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 :

https://bit.ly/3ikTrul



Inscription

https://m.facebook.com/events/2321582508022835?sfnsn=mo



