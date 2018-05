Une convention pour la mobilité des jeunes réunionnais a été signée ce vendredi 11 mai entre le Département, L’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, le CNARM, et La Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

Une convention pour favoriser l’apprentissage des jeunes réunionnais en Métropole.



Ibrahim DINDAR - Président du CNARM:

« Cette convention signée avec L’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat et soutenue par le Conseil Départemental et La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de La Réunion, nous ouvre les portes des quelques 101 chambres de métiers de Métropole qui gèrent des réseaux de centres de formation d’apprentis et qui au travers de leurs dispositifs de promotion de l’apprentissage nous permettrons, nous accorderons des places pour des apprentis réunionnais donc c’est une victoire formidable et c’est un espoir pour des jeunes réunionnais qui souhaiteraient apprendre un métier par l’apprentissage mais en Métropole et non pas à La Réunion. »



Pour les 4 Présidents, la priorité est de réduire le chômage et de renforcer le partenariat durable entre La Réunion et la Métropole en matière de formation et d’apprentissage.



Cyrille MELCHIOR- Président du Département:

« Aujourd’hui, la jeunesse réunionnaise est durement frappée par le chômage et la mobilité, le monde artisanal proposent des contrats de travail en CDI, CDD, contrat d’intérim et il nous appartient au Département, justement pour lutter contre le chômage des jeunes, de mettre en place tous les dispositifs et cette convention propose, je dis bien propose la mobilité comme solution si tenté que certaines personnes veulent partir, nous les accompagnons. »



Bernard STALTER - Président de l’APCMA:

« Que ce soit à La Réunion ou ailleurs, nous devons accompagner tout les territoires pour inverser cette courbe du chômage et pour donner de la dignité et du travail à nos jeunes sur les territoires. »