Communiqué Convention entre la ville de Saint-Denis et Pole emploi : un partenariat pour l'insertion des publics fragiles

La semaine de l'emploi a débuté ce mardi à Saint-Denis, avec plus de 250 offres à pourvoir. Par N.P - Publié le Mardi 8 Mars 2022 à 11:12

Le communiqué :



À l’occasion de la semaine de l’Emploi, ce lundi 7 mars, Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis et Angélique Goodall, Directrice Régionale de Pôle Emploi Réunion, ont signé une convention de partenariat en faveur de l’insertion des Dionysien.ne.s. Un moment partagé également par Maurice Gironcel, Maire de sainte-Suzanne et président de la CINOR, Pascal Gauci, Secrétaire général aux affaires régionales, Karine Nabénèsa, vice-présidente du Conseil Régional et présidente de l’AFPAR, Brigitte ADAME, 2ème adjointe de la Ville de Saint-Denis et présidente de la Maison de l’emploi du nord, Gérard Françoise, élu délégué à l’insertion, président directeur général de la SODIPARC ainsi que le conseiller municipal Jean-Max Boyer.



La convention signée ce lundi repose sur 3 axes de coopération :



• Une mobilisation des services de la Mairie et de Pôle emploi en amont des chantiers et ouvrages



• La sécurisation des parcours d’insertion et le ciblage des publics les plus en difficulté



• Une collaboration dans le cadre d’opérations conjointes en proximité de la population en faveur de l’insertion professionnelle



Avec cette convention, les deux entités vont se coordonner en amont des chantiers et opérations définies par la ville pour recenser et anticiper les besoins de compétences des employeurs éventuels afin de donner aux Dionysiennes et Dionysiens qui seraient candidats la possibilité de se préparer pour accéder aux différentes opportunités.



Les publics les plus éloignés de l’emploi sont au cœur de cette stratégie. À partir des compétences repérées, la Ville et Pôle emploi feront le tour des quartiers, au pied des immeubles et via des webinaires, afin de présenter des parcours d’insertion à de potentiels bénéficiaires, en lien avec les projets.



Cette mobilisation permettra notamment de toucher plus de personnes, de soutenir les démarches de recherche d’emploi des demandeurs rencontrés en ces occasions et de leur faire bénéficier de l’offre de service de chacun des deux partenaires sur des modalités adaptées selon le sujet, le calendrier ou le public.



Éricka Bareigts, Maire de Saint-Denis : « Cette convention est l’aboutissement d’un long parcours de confiance entre Pôle Emploi et la Ville de Saint-Denis. Elle nous permet de mieux anticiper sur les nouveaux métiers, les nouveaux besoins et les nouvelles méthodes de recrutement. C’est un dispositif gagnant pour les demandeurs d’emploi, les employeurs, Pôle Emploi et la Ville de Saint-Denis.»