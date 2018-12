Convention entre la Commune et la Fondation Père Favron

Une convention signée ce mardi 4 décembre 2018 régularise la mise à disposition de la parcelle cadastrée EW 21p, d’une surface d’environ 1800 m2 et propriété de la Fondation Père Favron, au profit de la Commune de Saint-Paul.



La collectivité communale a fait ériger un bassin de rétention des eaux pluviales à la Saline-les-Bains sur ladite parcelle occupée par un des établissements spécialisés de la fondation Père Favron.



La construction a été autorisée au moyen d’une convention d’occupation temporaire terminée depuis décembre 2013 et non renouvelée depuis. C’est désormais chose faite. Le conventionnement passé ce mardi régularise donc l’occupation du foncier à titre gratuit par la Commune, et tant que la parcelle restera affectée à l’usage d’un bassin de rétention.