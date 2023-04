Société Convention de partenariat pour l’inclusion numérique à Bras-Panon

La Fondation d’entreprise Océinde, Zeop et la Mairie de Bras-Panon ont signé ce jeudi une convention de partenariat sur la base de mécénat en faveur de l’accès au numérique pour les lieux de l’action sociale, de l’innovation et de la culture de la commune de Bras-Panon. L’engagement porte sur une donation de 40 ordinateurs reconditionnés avec le concours de l’association Emmaüs-Agame. Par NP - Publié le Dimanche 2 Avril 2023 à 08:24

Le partenariat engagé constitue pour la commune de Bras-Panon une avancée majeure dans la lutte contre l’exclusion sociale et professionnelle menée depuis 2020 et conforte ainsi la volonté politique de faire de Bras-Panon, une ville numérique et solidaire.



Cela se traduit par l’accompagnement de proximité aux usages numériques et à la réalisation des démarches administratives en autonomie mais aussi par le déploiement de l’équipement informatique dans les lieux de proximité.



"Bras-Panon, ville numérique et solidaire, c’est la volonté d’être au plus proche de la population et assurer un accompagnement de proximité dans les usages du numérique. Nous voulons transformer Bras-Panon en laboratoire ouvert à tous et développer de nouvelles pratiques collaboratives par le numérique, le tout au service de l’inclusion sociale et professionnelle. Je souhaite remercier la Fondation d’entreprise Océinde et zeop qui nous permettent de réaliser une avancée majeure dans ce domaine grâce à ce partenariat", précise le maire, Jeannick Atchapa.



Depuis août 2022, 7 agents du CCAS se sont formés au dispositif Aidants Connect qui leur permet d’être habilités à réaliser préalablement des démarches administratives à la place d’une personne ne parvenant pas à les faire seule via une connexion sécurisée et légale.



Ce dispositif permet un suivi des actions à destination des usagers et des autorités administratives compétentes, et une protection du professionnel déclarant de la personne accompagnée en cas d’erreur. Depuis, les agents proposent ce service aux personnes les plus démunies.



"Chez Zeop, nous œuvrons en tant qu’experts du numérique pour nous investir et aider les publics qui en ont besoin, afin d’utiliser le vecteur central du numérique de la meilleure des manières possible. Nous avons la chance d’évoluer au sein d’un territoire parmi les mieux fibrés de France mais nous sommes conscients du paradoxe de la fracture numérique qui laisse pour compte une partie de la population. Le programme vertueux que nous avons construit en lien avec les collectivités et l’association d’insertion EMMAÜS-AGAME nous permet d’accompagner les Mairies de la Réunion pour lutter contre la fracture numérique", indique pour sa part Emmanuel André, directeur général de Zeop.



La signature de cette convention prévoit le don de 40 ordinateurs. Une initiative saluée par l'association Emmaüs, qui réemploie des ordinateurs en prévention des déchets "D3E", déchets d’équipements électriques et électroniques, afin d’agir en faveur de l’inclusion en équipant et en formant des personnes éloignées du numérique. Atelier chantier d’insertion depuis 2016, l’association a réussi 88 % de sorties positives à l’issue de ces ateliers d’insertion."Donner un ordinateur à l’association Emmaüs-Agame est un geste de prévention des déchets. Nous remettons à neuf des ordinateurs performants grâce au savoir-faire que nous avons développé. Nous sommes avons aujourd’hui 28 salariés au sein de l’association, dont 15 sont en contrat d’insertion pour développer leur passion et la transformer en métier d’avenir", précise pour sa part le directeur de l'association, Bruno Pichon.