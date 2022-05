Communiqué Convention de partenariat : La Cité des métiers de La Réunion et Camp emploi renforcent leur lien

​Cap emploi et la Cité des métiers de La Réunion ont signé le lundi 25 avril, une convention de partenariat en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap. Par NP - Publié le Lundi 2 Mai 2022 à 08:17

Le communiqué :



Par les différents aspects qu’elle aborde, la convention vise une intégration accrue et un maintien dans l’emploi amélioré des personnes en situation de handicap au sein des entreprises réunionnaises. Elle prévoit la mise en place de permanences trimestrielles au sein de la Cité des métiers qui permettront aux personnes en situation de handicap et aux entreprises d’être conseillées sur des questions relatives à l’emploi et au handicap.



Cap emploi et la Cité des métiers mutualiseront aussi leurs efforts afin d’organiser un événementiel en direction des employeurs sur le thème du handicap psychique.



Enfin, les conseillers emploi handicap du Cap emploi pourront bénéficier d’un accès facilité aux outils d’orientation professionnelle proposés par la Cité des métiers.