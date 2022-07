Communiqué Convention-canne : Le Département conforte son soutien aux agriculteurs

Le Département fait partie des signataires de la convention-canne 2022-2027, tant attendue après de longs mois de préparation et plusieurs semaines d'âpres négociations, notamment entre les planteurs et les usiniers. Voici son communiqué à l'issue de l'accord.

Tous les partenaires de la filière canne-sucre- rhum-énergie étaient réunis ce 13 juillet autour du Préfet Jacques Billant à la Préfecture, en présence du Ministre délégué à l’Outre-mer Jean-François Carenco par visioconférence, pour ce moment qualifié d’historique par Serge Hoareau, 1er Vice-président du Conseil départemental, délégué aux affaires agricoles.



Il était témoin des difficultés rencontrées lors des discussions : « On a vu des planteurs très impliqués qui souhaitaient sauver leur filière. C’est extrêmement difficile d’obtenir des conventions abouties, et c’est souvent au niveau de l’industriel que ça coince. Mais la raison l’a emporté et tant mieux » se réjouit Serge Hoareau.

5M€ pour faire face à la hausse du prix des intrants



Le soutien au monde agricole sera amplifié par le Département, compétent en matière agricole et autorité de gestion du FEADER, qui prévoit d’attribuer aux acteurs de la filière végétale dont la canne à sucre, une enveloppe de 4,8 M€ pour faire face à l'envolée des prix des intrants agricoles. Ce nouveau dispositif exceptionnel sera soumis à la validation des élus lors de la prochaine Commission permanente le 27 juillet.



Serge Hoareau a précisé : « Cet accompagnement est destiné à permettre à l’ensemble des agriculteurs de réaliser les travaux de fertilisation et d'amendement des sols indispensables afin de garantir la production de canne mais aussi, de fruits et légumes et de fourrage ».



Cette aide sera versée dans l'attente de soutiens complémentaires attendus de l'Etat pour une prise en charge globale des surcoûts de production pour les agriculteurs réunionnais, dans le cadre du plan de résilience national.