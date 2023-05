Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Convention Territoriale Globale : un engagement pour le bien-être de la population saint-pauloise

La Convention Territoriale Globale (CTG) de services aux familles est un contrat d’une durée de cinq ans signé entre Saint-Paul, Ville Amie des Enfants, et la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion, en partenariat avec d’autres acteurs décideurs et financeurs tels que l’État, le Conseil Départemental, la Caisse primaire d’assurance maladie, la Mutualité sociale agricole, Pôle Emploi et leurs partenaires.

Cette convention constitue une démarche visant à construire un projet social sur le territoire en associant les habitants aux politiques qui les concernent. Elle a pour objectif de faire vivre un projet de territoire attractif et innovant en favorisant le bien-être des habitants de Saint-Paul.

La CTG revêt une importance cruciale en renforçant les politiques et les actions dans différents domaines clés tels que l’accès aux droits, la petite enfance, les loisirs, la parentalité, l’accompagnement des jeunes de 12 à 25 ans, la solidarité sociale, l’insertion, le handicap et le logement.

Elle adopte une approche globale pour accompagner les familles et les individus, en prenant en compte leurs besoins spécifiques comme le rappelle ce mardi 16 mai 2023 le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, aux côtés de la troisième Adjointe, déléguée à la petite enfance, Pascaline CHEREAU-NÉMAZINE, et du Directeur général de la CAF, Frédéric TURBLIN.

Saint-Paul, Ville Amie des Enfants

Depuis la mise en place de cette convention, d’importantes réalisations ont été accomplies. Les infrastructures d’accueil de la petite enfance ont été renforcées, ce qui a permis à un plus grand nombre de familles d’accéder à des services de qualité pour leurs enfants. Parallèlement, un soutien essentiel a été apporté aux familles les plus vulnérables grâce à des dispositifs d’aide au logement, à la santé et à l’accès à la culture et aux loisirs. Ces actions ont contribué à renforcer les liens sociaux au sein de la population de Saint-Paul.

Malgré tout, de nombreux défis et opportunités subsistent pour les années à venir. Entre 2023 et 2027, la commune et ses partenaires continueront à renforcer les structures d’accueil de la petite enfance, à étendre l’offre dans les secteurs non dotés, en particulier dans les hauts, grâce au développement du baby bus par exemple, tout en veillant à améliorer la qualité des services proposés.

Des programmes éducatifs innovants seront développés pour favoriser l’inclusion et la réussite de tous les élèves. L’action en faveur des familles les plus fragiles sera maintenue, avec un renforcement des dispositifs d’aide au logement et la mise en place de programmes de soutien social adaptés à leurs besoins spécifiques. L’accès à la santé pour tous sera également encouragé à travers des actions de prévention et d’accompagnement.

De plus, des projets visant à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et des personnes en situation de précarité seront mis en place en collaboration avec le tissu économique local.

Aider les familles saint-pauloises

La cohésion sociale et le vivre-ensemble seront aussi renforcés sur le territoire avec, notamment, des actions culturelles, sportives et sociales pour favoriser les rencontres et les échanges intergénérationnels. L’objectif final est d’assurer le bien-être de nos citoyens.

La CTG repose sur quatre missions principales. La première mission consiste à aider les familles à concilier leur vie professionnelle, leur vie familiale et leur vie sociale en proposant des dispositifs d’accueil de la petite enfance adaptés à leurs besoins, des services d’aide à la garde d’enfants en dehors des heures de travail, et des actions favorisant l’équilibre entre responsabilités familiales et professionnelles.

La deuxième mission vise à faciliter la relation parentale, à favoriser le développement harmonieux de l’enfant et à soutenir les jeunes. Des actions spécifiques seront mises en place pour renforcer les compétences parentales, promouvoir des environnements sains et sécurisés pour les enfants, ainsi que des activités éducatives et culturelles favorisant leur épanouissement. Dans cette optique, des Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité seront développés.

Accompagner au plus près

Par ailleurs, la CTG s’engage à accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. En collaboration avec les acteurs locaux, des efforts seront déployés pour faciliter l’accès à un logement décent et abordable, promouvoir la rénovation urbaine et soutenir les initiatives visant à améliorer la qualité de vie des habitants.

Enfin, l’objectif est de créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle des familles. Des dispositifs d’accompagnement personnalisés seront mis en place, tels que des formations professionnelles adaptées aux besoins du marché du travail local, des actions de soutien à la recherche d’emploi, et des programmes visant à renforcer les compétences et la confiance en soi des individus.

Favoriser l’égalité des chances

En intégrant ces éléments dans le futur contrat de la CTG, la Ville de Saint-Paul s’engage à répondre de manière globale et cohérente aux besoins des familles. Cette convention représente une véritable opportunité de transformation, en favorisant l’égalité des chances et en améliorant la qualité de vie de tous les habitants.

En travaillant main dans la main avec les différents acteurs locaux, la CTG permettra de construire un avenir où les familles de Saint-Paul pourront s’épanouir pleinement, où la conciliation entre vie professionnelle, vie familiale et vie sociale, sera facilitée, où le développement de l’enfant et le soutien aux jeunes seront des priorités, où les conditions de logement seront améliorées, et où l’autonomie et l’insertion sociale et professionnelle seront encouragées.







Dans la même rubrique : < > Fête du pain : le savoir-faire des apprentis anime le centre-ville Les jeunes de Saint-Paul célèbrent le patrimoine de l’île lors d’une aventure artistique inédite