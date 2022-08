Convention Territoriale Globale – CAF & Mairie œuvrent de concert

La CAF et la ville de Saint-Leu se sont réunis ce mercredi 10 août pour mettre en œuvre le projet territorial partagé de Saint-Leu à compter de 2023. Le directeur de la CAF et le Maire, Bruno Domen, accompagnés de la direction du CCAS et de l’ensemble des partenaires ont à cet effet analysé les résultats du diagnostic de territoire présenté par le cabinet Réunicité. De ce comité de pilotage, il ressort des problématiques sociales et des doléances auxquelles les services publics doivent répondre.





En matière d’accès aux droits et services, les administrés ont besoin d’aides dans leurs démarches administratives ; il s’agit de lutter contre la fracture numérique et l’isolement de nos concitoyens les plus fragiles.

Concernant la Petite enfance, les familles souhaitent être informées des aides financières, les acteurs prônent à cet égard une harmonisation de la tarification.





Sensibiliser les parents sur les valeurs éducatives sera un des objectifs de la thématique “Accompagnement à la parentalité”. Les Saint-Leusiens réclament dans cette enquête un plus grand nombre d’activités pour les jeunes afin de lutter contre l’oisiveté. Favoriser la création de lieux de cohésion sociale et professionnaliser les acteurs associatifs ressortent également des demandes de la population et des acteurs sociaux du territoire.





Des solutions seront proposées par la CAF de La Réunion, la mairie, le Centre communal d’Action sociale et leurs partenaires lors du prochain comité de pilotage de l’année afin de répondre aux attentes et besoins de la population pour les 6 prochaines années.