Contrôles sur le réseau Citalis : 114 contraventions dressées

Ce mercredi 23 novembre 2022 après midi, une opération de contrôle de grande envergure a eu lieu sur le réseau CITALIS. Cette opération a rassemblé une soixantaine d’agents de contrôle et de médiation de tous les réseaux de l’île. Cette opération s’est déroulée avec la collaboration d’agents de la Police Nationale, de la Police Municipale et de la Douane.



Ainsi, une centaine de professionnels de la sécurité ont été déployés sur les arrêts de bus de Saint-Denis afin d’assurer des contrôles embarqués et à quais. Ce sont au total 184 bus qui ont été contrôlés pour un total de 6 612 personnes. Plus de 114 PV ont été dressés pour défaut de titres de transports, dont 26 ont été reglés immédiatement. 6 d’entre eux ont été dressés pour un montant de 123.45€ chacun.



Parmi les interventions, 1 individu a été interpellé par les forces de l’ordre et 2 saisies de stupéfiants ont été faites.



Pour rappel, l’objectif principal de ce type d’opération organisée plusieurs fois par an et sur tous les réseaux, est d’assurer la lutte contre la fraude : déployer autant de forces humaines permet de couvrir l’ensemble des lignes et ainsi assurer un haut niveau de contrôle. Ces résultats probants prouvent l’efficacité et la nécessité de ce type d’opérations.