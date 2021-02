A la Une . Contrôles routiers: un chauffard flashé à 209 km/h par les gendarmes

Au cours du week-end les effectifs de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière de la Réunion ont été engagés, sur l'ensemble des axes du département, en vue de multiplier les postes de contrôles, tout en portant l'effort sur les infractions graves génératrices d'accidents et le respect des mesures sanitaires. Un weekend très chargé puisque les militaires de l'EDSR ont relevé pas moins de 274 infractions au code de la route... Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 15 Février 2021 à 07:55 | Lu 268 fois

Parmi ces infractions, on relève 188 excès de vitesse, 7 conduite sous stupéfiants, 23 alcoolémie ou encore 8 défaut d'assurance. Les gendarmes ont procédé à 39 immobilisations de véhicules dont 16 mises en fourrière et 20 rétentions du permis de conduire.



À noter la tenue ce vendredi d'une opération "retour sur les lieux du drame" menée par la compagnie de Saint-Paul et les militaires de l'EDSR, avec pour thématique le contrôle des deux roues et les conduites addictives, suite à l'accident mortel d'un pilote de deux roues motorisé survenu le 1er janvier 2021 dans le secteur de Sans Souci,



10 infractions ont été relevées durant ce service, dont une alcoolémie délictuelle, ayant motivé la mise en fourrière du véhicule.



Dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 février, de 22h00 à 03h00, les motocyclistes des BMO de St-Paul et de la Rivière Saint-Louis, appuyés des réservistes de l'EDSR, ont mené sur les secteurs de Cambaie, l'Ermitage et ST Gilles, des postes de contrôles de la vitesse et des conduites addictives.



105 infractions ont été constatées au cours de ce service dont 9 alcoolémies et 2 conduites sous stupéfiants, ainsi que 94 excès de vitesses. Parmi eux, trois chauffards contrôlés respectivement à plus de 209km/h, 189 km/h et 185 km/h...sur la RN1, dans le sens Saint-Denis/Saint-Pierre, sur un tronçon pourtant limité à 110km/h.





