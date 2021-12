Contrôles routiers sur St-Denis : 122 km/h au lieu de 50

"Aujourd'hui, en fin de nuit, la Brigade de Sécurité Routière assistée de motocyclistes de la Police Nationale a réalisé un contrôle de la vitesse à Saint Denis. Ce contrôle s'est déroulé Boulevard Jean Jaurès, à proximité du lieu de l'accident grave survenu de nuit le mercredi 30 juin. Les examens avaient alors permis de relever la présence d'alcool et de stupéfiant chez le conducteur. Suite au choc, la voiture s'était embrasée provoquant le décès du passager.



Lors de ce contrôle, une dizaine d'infractions a été relevée. Un conducteur a été intercepté à 122 km/h sur une voie dont la vitesse est limitée à 50. Son permis a été retenu, son véhicule immobilisé et mis, à ses frais, en fourrière.



Un autre conducteur, circulant en tenant en main son téléphone et franchissant un feu rouge a également été intercepté. Son permis a été immédiatement retenu, en raison du cumul de ces deux infractions. Le dépistage réalisé ensuite présumait d'une prise récente de produit stupéfiant (cocaïne). Le véhicule était donc immobilisé et placé en fourrière.



Hier, toujours sur Saint Denis, un véhicule a été pareillement envoyé en fourrière pour le même motif (conduite avec usage présumé de cannabis), le conducteur circulant par ailleurs sans assurance.



Ces contrôles avec mises en fourrière systématiques vont se développer . Il s'agit de soustraire les véhicules des conducteurs, même s'ils n'en sont pas propriétaires, qui adoptent un comportement particulièrement dangereux.



Plus généralement, en cette fin d'année, les opportunités festives vont se multiplier. Il devient donc impératif d'intégrer dès maintenant une organisation permettant de proscrire toutes conduites alcoolisées et dangereuses."