A la Une . Contrôles routiers nocturnes dans l'Est : 5 véhicules mis en fourrière

​Les gendarmes ont procédé à une importante opération de contrôle ce samedi soir à Saint-Benoît, cinq véhicules ont été placés en fourrière au total. Par N.P - Publié le Dimanche 30 Janvier 2022 à 10:00





L’heure est aujourd’hui au bilan. L’opération qui a mobilisé une trentaine de gendarmes fait état de deux conducteurs contrôlés sous l’emprise de stupéfiants et trois automobilistes sous l'empire d'un état alcoolique. Deux automobilistes ont été contrôlés au volant, malgré une suspension de permis.

Les gendarmes ont relevés trois défauts d’assurance, ainsi que :

1 passage au feu rouge

1 non respect du couvre-feu

1 passager sans ceinture

1 permis de conduire non prorogé

1 défaut de contrôle technique

PC non protégé

