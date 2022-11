A la Une . Contrôles routiers : la piqûre de rappel du vendredi en valait la peine

​Les forces de l’ordre étaient déployées vendredi après-midi sur les routes de Sainte-Marie en guise d'énième message de prévention avant le week end, moment le plus propice aux comportements à risques. Des contrôles salutaires au vu des nombreuses infractions décelées durant trois heures. Par RL - Publié le Samedi 19 Novembre 2022 à 15:14

51 véhicules et 73 personnes ont été contrôlées ce vendredi entre 15 et 18 heures à Beauséjour Sainte-Marie. Cinq gendarmes de la brigade territoriale, deux gendarmes du détachement spécial d'intervention (DSI), deux gendarmes de la brigade motorisée (BMO) aidés de deux policiers municipaux ont mené des contrôles, toujours aussi fructueux malheureusement.



Deux conducteurs ont été contrôlés positifs aux stupéfiants. Parmi eux, il y a un deux-roues dont le véhicule a été mis en fourrière.



Un conducteur de poids lourd et un de deux-roues n’avaient pas d’assurance et un autre automobiliste n’a pas pu présenter son assurance tout simplement.



Trois personnes ont été surprises pour un défaut de contrôle technique, un automobiliste pour un permis de conduire non prorogé. Une personne n’avait pas installé de dispositif de sécurité pour son enfant. Enfin, chez les motards, deux n’avaient pas enfilé les gants pourtant désormais obligatoires.



Les forces de l’ordre ont agi sur réquisition de la procureure de la République.