A la Une . Contrôles routiers du week-end : Deux automobilistes flashés à 155 et 172km/h sur la RN2

Au cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R, ont mené des actions de lutte contre l'insécurité routière en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents sur les axes principaux de l'île. 19 opérations ont été effectuées et 218 infractions relevées. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 10 Avril 2022 à 18:42

25 automobilistes contrôlées ont eu leur permis retiré alors que 24 conduisaient sous l'emprise de l'alcool et 15 sous celle de produits stupéfiants. 15 véhicules ont été placés en fourrière.



Durant la nuit de samedi à dimanche, les motocyclistes de l’EDSR ont mis en place plusieurs contrôles des flux, sur les secteurs de Ste-Marie, St-Gilles-les-Bains et le Tampon. Dans ce cadre, deux automobilistes ont été contrôlés en excès de vitesse - 155 Km/h et 172 km/h (Vitesse limitée 90 Km/h - ) sur la R.N.2, à hauteur de Duparc. Les deux délinquants routiers se sont vus retirer immédiatement leur permis de conduire et leur véhicule a été immobilisé.



A minuit 30, dans la nuit de samedi à dimanche, en agglomération de St-Gilles-les-Bains, deux motocyclistes ont été dépistés positifs à l’alcoolémie (taux < 0,40 mg/l d’air expiré), l'un d'eux, était un pilote novice. Les deux motos ont été conduite immédiatement à la fourrière.