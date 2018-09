Contrôles routiers du week-end: "Des résultats affligeants"

"Les résultats sont affligeants", déplore ce dimanche le commandant de l'escadron départemental de sécurité routière, alors qu'une nouvelle fois, les comportements à risque se sont multiplié au cours du week-end, malgré les contrôles routiers réguliers.



Côté gendarmerie, 105 infractions dont 100 génératrices d'accidents graves ont été constatées, la moitié de ces faits relevant des conduites addictives. 50 conduites sous l'emprise de l'alcool ont été relevées, dont 24 délictuelles, avec le taux le plus élevé constaté à Saint-Gilles ce dimanche matin aux aurores (0,95 mg/litre d'air). Ont en outre été constatées 4 conduites après usage de stupéfiants, 2 refus de se soumettre aux vérifications de l'imprégnation alcoolique, 19 dépassements de la vitesse avec interception dont 1 supérieur à 40 km/h ou encore 13 conduites en faisant usage du téléphone. Au total, 29 permis ont été retirés sur le champ.



A noter également, les patrouilles d'astreinte sont intervenues à 13 reprises sur des faits de police de la route dont 7 accidents sans gravité.



La gendarmerie indique continuer "à mobiliser toutes ses forces pour extraire de la circulation les usagers qui n'ont toujours pas compris que lorsqu'on conduit, on ne boit pas !"



Côté police, 157 infractions ont été relevées, dont 22 délits. Ont été constatés ont été constatés par les 138 fonctionnaires de police mobilisés à cette occasion 7 conduites sous l'empire d'un état alcoolique (entre 0,42 et 1,36 mg/l d'air expiré), 5 défauts d'assurance, 7 défauts de permis de conduire et 3 refus d'obtempérer, ainsi que 56 autres diverses contraventions au code de la route (feux rouges grillés, absence de casque, défaut de contrôle technique...)